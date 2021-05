Počinje nova turistička sezona

ZLOT, BOR – Lazareva pećina nadomak Zlota biće dostupna turistima od 1. maja, kada će početi da radi i prodavnica suvenira. Od ove godine novo radno vreme turističkih vodiča je od 9 do 16 časova svakoga dana, a u zavisnosti od interesovanja i duže.

„Cena pojedinačne ulaznice je 300, a za grupne posete odnosno ekskurzije 250 dinara. Deca od 4 do 7 godina ne plaćaju ulaz. Prilikom ulaska u pećinu potrebno je pridržavati se propisanih epidemioloških mera, a broj posetilaca po jednom obilasku ograničen je na 15. Prijava za grupe je do 48 sati pre dolaska, na e-mail Turističke organizacije. Suvenirnica će takođe raditi svakoga dana, a u ponudi su autentični suveniri sa motivima Lazareve pećine i kanjona“, istakla je v.d. direktora TO Bor Bobana Gramić.

Namera nadležnih u borskoj Turističkoj organizaciji je da turistima omogući posetu još jednom dragulju ovog kraja, pećini Vernjikici, prepoznatljivoj po bogatstvu pećinskog nakita i brojnim slepim miševima.

„Pokrenut je postupak poslovne saradnje sa JP „Srbija Šume“ koja je staralac ovog spomenika prirode. Čekaju se uslovi korišćenja i aneksiranje ugovora da bi se omogućila njena turistička valorizacija„, naglasila je Gramić.

Aktuelna epidemiološka situacija prethodne sezone uslovila je nadležne u Turističkoj organizaciji da kapije Lazareve pećine za turiste otvore tek 24.juna. Međutim, nakon ukidanja vanrednog stanja ovaj speleološki objekat posetilo je blizu 5.000 turista. S obzirom na veliko interesovanje, nametnula se potreba da se povećaju smeštajni kapaciteti, pre svega u domaćoj radinosti, što je i smernica razvoja turizma ovog kraja u narednom periodu, kažu upućeni.