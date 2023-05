Počnje korzo u Boru

BOR – Od 1. maja do 31. avgusta na snazi je odluka o zatvaranju velikog šetališta u Ulici „Moše Pijade“ i malog šetališta u Ulici „Kralja Petra Prvog“ od 18 do 22 sata, i u tom periodu to će biti slobodne pešače zone, popularni korzo.

Apeluje se na vozače da u tom periodu ne koriste ove saobraćajnice, na kojima će kao mera zaštite biti postavljene zapreke, kako bi se dodatno skrenula pažnja vozačima i osigurala bezbednost pešaka, a za njihovo postavljanje i uklanjanje zaduženo je Javno komunalno preduzeće „Vodovod“.