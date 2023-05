Srbija Ziđin Majning: Investiranje u mlade i stručne ljude

Prvomajski praznici su, između ostalog prilika i da firme sumiraju svoje proizvodne rezultate i da se na osnovu toga „kuju“ planovi za naredni period. Kineska kompanija Srbija Ziđin Majning je u velikom usponu. Širi se proizvodnja, raste broj zaposlenih, a planovi su sve ambiciozniji.

SRBIJA ZIĐIN MAJNING, BOR – Kineska kompanija Srbija Ziđin Majning je mlada rudarska firma. Zapošljava veliki broj mladih kadrova. Trećinu zaposlenih čine mlađi od 30 godina. U procesu daljeg širenja rudarenja u rudniku „Čukaru Peki“ i povećanja kapaciteta prerade rastu i potrebe za kvalifikovanom radnom snagom. Prema rečima nadležnih u ovoj kompaniji pokretači daljeg razvoja biće mladi i stručni ljudi, pre svega sa Rudarsko geološkog i Mašinskog fakulteta u Beogradu, kao i Tehničkog fakulteta u Boru. Većina zaposlenih je zadovoljna uslovima rada i zaradama.

„Radim kao rudarski inženjer i radno iskustvo sam stekao radom u više rudnika u Srbiji. S obzirom na to da sam posetio gotovo sve rudnike u Srbiji, mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan načinom i uslovima rada u rudniku Čukaru Peki, s obzirom na to da je on iako najmlađi, tehnološki najmoderniji i najbezbedniji rudnik u Srbiji. Jama rudnika Čukaru Peki je metalična jama koja je daleko sigurnija u odnosu na ostale ugljene jame. Uslovi rada rudarskih tehničara i inženjera su ovde i više nego dobri. Bezbednost je na prvom mestu, što je osigurano, pre svega najsavremenijom mehanizacijom, najmodernijim metodama rada i kvalitetnom zaštitnom opremom. Ceo rudnik je iz bezbednosnih razloga pokriven video nadzorom i ima svetlosnu signalizaciju koja savršeno funkcioniše. Napredna savremena tehnologija mnogo je olakšala rad rudarima, koji obavljaju veoma odgovoran posao. Zato svim kolegama rudarima u Srbiji, kao i svim radnim ljudima čestitam Praznik rada uz rudarski pozdrav Srećno!“ naglasio je Marko Petrović, rudarski inženjer u Srbija Ziđin Majningu.

„Došao sam iz Beograda pre šest godina da bih radio u svojoj struci kao rudnički geolog. Čukaru Peki je veoma bitan projekat i meni je velika čast što, od faze istraživanja do faze izvođenja, ekspolatacije rude, radim na ovom projektu. Kompanija Srbija Ziđin Majning je prepoznala u meni kapacitet i dala mi šansu da se razvijam kao geolog. Želim da se zahvalim kompaniji što mi je pružila tu čast da otputujem u Kinu, da vidim kako funkcionišu rudnici kompanije Ziđin. To je ono što nastojimo da prenesemo i ovde u Srbiji i naš rudnik uveliko radi na tome. Čukaru Peki je održivi, zeleni, visokofunkcionalni tehnološki rudnik, prvi u Srbiji tog tipa u kompaniji koja može da prepozna kvalitet kod radnika. Srbija Ziđin Majning pruža mogućnost i mladima da napreduju u karijeri, da se školuju i dalje, da nauče nešto u inostranstrvu, što ovde nemaju imali priliku da vide. Prilikom boravka u Kini razmenio sam iskustva sa kolegama sa drugih projekata, upoznao sam mnogo kvalitetnih geologa, sarađivao sam sa ljudima sa svih strana sveta, od Australije, do Južne Amerike. Zaista sam zadovoljan i presrećan što radim na jednom ovako bitnom projektu, ne samo za Ziđin nego, i za Republiku Srbiju“, rekao je Bojan Novaković koordinator za rudničku geologiju u Srbija Ziđin Majningu.

„Postrojenje za preradu minerala je jedan od značajnijih pogona u rudniku Čukaru Peki. Ovaj pogon ima najsavremeniju opremu za mlevenje i flotiranje, a naša tehnologija prerade minerala integriše vodeću svetsku tehnologiju i opremu visoke efikasnosti. Sistem za drobljenje i mlevenje koristi međunarodno napredan proces „SAB“, a sistem flotacije je sistem koji je naša kompanija sam razvila, odnosno podrazumeva sistem „brze i selektivne flotacije bakra“. Sam proces rada je kao što vidite prilično automatizovan i u velikoj meri olakšan. Zbog toga možemo reći da su uslovi rada dobri kao i da je sam proces daleko bezbedniji za zaposlene. Rad u celom pogonu prati se iz kontrolne sobe tako da je mogućnost akcidentnih situacija svedena na minimum. Nedavno sam sa kolegama posetio Kinu i rudnike naše kompanije u Kini i želim da istaknem da je Ziđinova tehnologija zaista na zavidnom svetskom nivou što je posebno značajno kada je reč o bezbednosti zaposlenih, kao i zaštiti životne sredine. Takođe kompanija je usmerena i na usavršavanje i napredovanje, što je jako važno i podstrek je za svakog od nas da da svoj maksimum. Ja sam do sada kao i kolege ostvario napredak u radu, a i nosilac sam Šistekove nagrade, na šta sam posebno ponosan“, istakao je Nebojša Stanišić asistent menadžera Pogona za preradu mineralnih sirovina u Srbija Ziđin Majningu.

„Laboratorija odnosno Testing centar kompanije Srbija Ziđin Majning je počela sa radom pre nekoliko meseci i, s obzirom na to da je ovo najnoviji objekat, možemo slobodno reći da je i najlepši i, sa aspekta uslova rada i radnog okruženja, jedan od najpoželjnijeg dela pogona za rad. U laboratoriji je zaposleno 56 srpskih i troje kineskih kolega, a najveći deo zaposlenih čine žene. Što se tiče strukture zaposlenih, jedan deo njih je zaposlen sa prethodnim radnim iskustvom, dok deo zaposlenih nema prethodnog radnog iskustva ili bar ne na sličnim poslovima. To smatram velikim plusem za ovu kompaiju zato što daje priliku mladim ljudima da odmah nakon završenih studija, odnosno srednje škole, krenu da rade u struci, što je retkost za našu sredinu. Laboratorija je opremljena najsavremenijom tehnologijom, najsavremenijom laboratorijskom opremom na kojoj nam mogu pozavideti ne samo laboratorije u Srbiji, već i u svetu. Takođe kompanija pridaje veliki značaj bezbednosti i zdravlju na radu. Svakodnevno imamo veliki broj obuka, testova, kao i sastanke kako bi svi zaposleni uvek aktivno učestvovali u implementiranju različitih bezbednosnih pravila. Takođe, kompanija motiviše svoje zaposlene kroz prakse i nagrade, bilo mesečne ili godišnje, da svakodnevno uče i unapređuju svoje znanje. Rad u laboratoriji iziskuje predanost poslu, jer radi 24 sata 7 dana u nedelji pošto prati rad pogona, tako da sam napredak svih zaposlenih ne bi bio moguć bez saradnje sa drugim sektorima, kao i bez podrške porodice zaposlenih“ kaže Ivana Mitrović, zamenik supervizora Laboratorije u Srbija Ziđin Majningu.

„Srbija Ziđin Mining je mlada rudarska kompanija koja je ostvarila značajnu ekspanziju u protekle dve godine godine. Faktor koji je najviše uticao na takav razvoj i dobre proizvodne rezultate jesu naši zaposleni. Broj zaposlenih u ovom periodu višestruko se uvećao, tako da danas imamo oko 1100 zaposlenih, što je 900 radnika više nego početkom 2021. godine.

Jedan od najvažnijih ciljeva kompanije je da prema svojim zaposlenima postupa kao savestan i odgovoran poslodavac, nastojeći da im u svakom trenutku obezbedi kvalitetne i bezbedne uslove rada. Od primarnog značaja je poštovanje svih zakonskih propisa kojima se regulišu radnopravni položaj i prava zaposlenih. Trudimo se da zaposlenima obezbedimo i dodatna prava i mogućnosti, posebnu pažnju posvećujemo stručnom usavršavanju i karijernom razvoju zaposlenih, nagrađivanju i unapređenju onih koji su se posebno istakli u obavljanju svojih poslova, zatim specifičnim benefitima kao što je pravo na dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenih o trošku poslodavca. Želim da istaknem da je naša kompanija nedavno pokrenula proces uvođenja međunarodnog standarda, koji se upravo odnosi na ljudska prava zaposlenih i čija primena je planirana do kraja ove kalendarske godine. Imajući u vidu da smo među prvim kompanijama u Srbiji koje su inicirale uvođenje ovog standarda, svakako očekujemo da će se nivo prava zaposlenih u budućem periodu dodatno poboljšati“, pojašnjava Predrag Filipović zamenik menadžera u Službi ljudskih resursa kompanije Srbija Ziđin Majning.

