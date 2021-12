BOR – Predstavnici udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“ održali su u Domu omladine u Boru, u okviru projekta Zeleni inkubator, prezentaciju studije „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru“.

Kako je rečeno cirkularna ekonomija podrazumeva mogućnost da se sav otpad, industrijski ili iz domaćinstava preradi i da se od njega, kroz postupak reciklaže, dobiju sirovine za dalju proizvodnju. U Boru postoji mogućnost da se to primeni na starim jalovištima kako bi se izdvojili metali koji novom tehnologijom mogu da se prerade, kao i na otpadu koji građani bacaju. Za to je pre svega primarno razvrstavanje materijala, koje bi građani sami odlagali u kontejnere koji su predviđeni za to, ali i uspostavljanje sistema njihovog prevoza, lagerovanja i recikliranja.

Tek nakon toga može se govoriti o održivom sistemu zelene ekonomije, koji bi mogao da samostalno funkcioniše, rečeno je na prezentaciji.