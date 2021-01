Pomoć za praćenje nastave na daljinu

BOR – Svi učenici osnovnih i srednjih škola biće na zimskom raspustu do 18. januara. Na koji način će se nastaviti školska godina još uvek nije tačno utvrđeno, s obzirom na to da su učenici starijih razreda osnovnih škola i srednjoškolci od 24. novembra u potpunosti prešli na on lajn nastavu.

Kako bi pomogli učenicima koji nemaju dovoljno uslova da prate on lajn nastavu, u osnovnoj školi „Vuk Karažić“ u Boru je preko projekata obezbeđeno pedesetak tablet računara sa internetom koji su podeljeni učenicima. Potrebno je još ovakvih uređaja i to će škola nastojati da obezbedi u drugom polugođu i za učenike i za nastavnike, kaže Ivana Pajkić, direktor osnovne škole „Vuk Karadžić“.

Preko on lajn platformi krajem prvog polugodišta realizovane su, osim nastave, radionice za profesionalnu orjentaciju, vršnjačku edukaciju, dopunska i dodatna nastava.