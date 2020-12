Poraz košarkaša Bora, pobeda Rudara

BOR – Košarkaši Bora poraženi su na svom terenu u osmom kolu Druge lige Srbije od lidera na tabeli, ekipe Zdravlja iz Leskovce 68:58. Borani su pružili dobru partiju, posebno u prvom poluvremenu, kada su na odmor otišli sa dva poena prednosti 30:28, ali je utakmicu presudila treća četvrtina koju su gosti iz Leskovca, zahvaljujući znatno boljoj odbrani i šutevima za tri poena, dobili sa 27:12 i stigli do značajne prednosti, koju Bor do kraja utakmice nije uspeo da stigne, iako je poslednju četvrtinu dobio 16:13. Najefikasniji u borskoj ekipi bili su je Uglješa Mitrović sa 12 poena i Đorđe Rakočević koji je zabeležio 11 poena, dok su u ekipi Zdravlja iz Leskovca najefikasniji bili Vuk Jovanović sa 16 i Miloš Petković sa 15 poena.

Posle osam kola košarkaši Bora su poslednji na tabeli grupe Jug sa jednom pobedom i sedam poraza. Zdravlje iz Leskovca je na prvom mestu sa 14 bodova, slede Železničar iz Čačka i Konstantin iz Niša sa 13 bodova, po 12 bodova imaju Klik iz Arilja, Mladost iz Smederevske Palanke i niški Far Play, a na začelju su napredak Junior iz Kruševca sa 11 i Bor sa devet bodova. Upravo ove dve ekipe sastaće se u narednom kolu u Kruševcu. Do kraja prvog dela takmičenja ostalo je još šest kola, a za ekipu Bora to znači da će se, bez obzira na dalje rezultate, naći u donjem delu tabele, od petog do osmog mesta i da će se u nastavku takmičenja na proleće boriti za opstanak u Drugoj ligi Srbije sa ekipa iz donjeg dela tabele grupe Sever.

Košarkaši Rudara 1903 savladali su na gostovanju u Boljevcu ekipu Rtnja 83:80 u desetom kolu Prve regionalne lige grupa Istok B. Sa četiri pobede i isto toliko poraza iz osam utakmica i 12 osvojenih bodova, Rudar je na deobi četvrtog i petog mesta sa Moravom iz Vladičinog Hana. Prvo mesto na tabeli zauzima Radnik sa 17 bodova, drugi je Marinos sa 15, a treća Jablanica sa 13 bodova, ali ove tri ekipe imaju i utakmicu više od Rudara, tako da postoje dobre šanse da u naredne četiri utakmice Rudar bude među prve četiri ekipe i izbori opstanak u ovom rangu takmičenja pre drugog dela sezone.