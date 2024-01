Porazi košarkaša, košarkašica i stonotenisera, remi kuglaša

U nastavku prolećnog dela prvenstva, košarkaši Bora i košarkaši Bora pretrpeli su poraze. Tokom vikenda poraženi su i stonoteniseri Kopera, a kuglaši Bakra igrali su nerešeno.

BOR – Košarkašice Rudara 1903 poražene su u drugom kolu prolećnog dela prvenstva Druge lige Srbije, na domaćem terenu od ekipe Proleter 023 iz Zrenjanina 79:57, u poluvremenu 40:30. Boranke su samo u prvoj četvrtini uspele da pariraju Proleteru, koji uspeo da stigne samo do minimalne prednosti od jednog poena. Ipak već u drugoj četvrtini drugoplasirana ekipa posle jesenjeg dela napravila je još devet poena razlike, koju je do kraja utakmice samo uvećavala. U prvoj utakmici Rudar je takođe poražen na gostovanju u Srbobranu od istoimene ekipe 68:56. Boranke su posle 13 odigranih utakmica na devetom mestu sa 16 osvojenih bodova. S obzirom na to da su dve ekipe koje su na začelju tabele Ljubovija i Vršac gotovo sigurno istupile iz takmičenja, Rudar je siguran u opstanak u ovom rangu takmičenja.

Košarkaši Bora takođe su pretrpeli poraz u 17. kolu Druge lige Srbije na svom terenu od Mladosti iz Smederevske Palanke 74:63, u poluvremenu 39:34. Borani su veći deo utakmice uspevali da pariraju Mladosti i da ne dozvole da naprave veću razliku, ali ipak nisu uspeli da stigni do pobede protiv ekipe koja posle ovog kola deli drugo i treće mesto na tabeli sa 30 osvojenih bodova. Sa dve pobede u dosadašnjem delu takmičenja Bor je u zoni ispadanja, na pretposlednjem 15 mestu, ispred ekipe Morave iz Vladičinog Hana.

Kuglaši borskog Bakra igrali su nerešeno 4:4 u Kruševcu sa ekipom Car Lazar. Od šest odigranih duela Bakar je bio uspešniji u četiri, ali su domaćini ipak bili bolji u ukupnom broju oborenih čunjeva i stigli do nerešenog rezultata i jednog boda. Posle 11 odigranih mečeva Prve lige Srbije, Bakar deli treće, četvrto i peto mesto sa Prvom Petoletkom i Tehnohemijom sa 12 bodova. dok su na prva dva mesta Metalac iz Gornjeg Milanovca sa 18 i niški Čair sa 14 bodova.

Stonoteniseri Kopera poraženi su u prvom kolu prolećnog dela takmičenja Druge savezne lige grupa jug na gostovanju u Pirotu od Radničkog 4:1. Posle ovog kola Koper je na devetom mestu sa dve pobede i osam poraza i 12 osvojenih bodova.