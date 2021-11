Porezi manji, viša cena obdaništa

BOR – Jedan od predloga odluka koje su usvojili članovi Gradskog veća u Boru na poslednjoj sednici, odnosi se na cene boravka dece u predškolskoj ustanovi Bambi. Na osnovu pravilnika koji je u ovoj ustanovi usvojen u septembru i usklađen sa važećim propisima, cena celodnevnog smeštaja deteta bila bi povećana za 2,76 odsto, na 22.613 dinara mesečno, od čega Grad Bor plaća 80 odsto. To znači da bi roditelji mesečno plaćali 125 dinara više nego do sada tačnije 4.523 dinara. Cena celodnevnog boravka u predškolskoj grupi bila bi povećana za 76 dinara i za roditelje bi to iznosilo 4.060 dinara. Poludnevni predškolski boravak roditelji više neće plaćati.

Novim pravilnikom predviđeno je i da će celodnevni boravak biti naplaćivan u punom iznosu, osim u situacijama kada je dete bolesno ili kada se vodi kao da je na odmoru za šta je predviđeno deset dana u toku godine.

Završen je i predlog visine poreza na nekretnine za narednu godinu. Prema ovom predlogu, visina poreza se neće menjati, već će u pojedinim situacijama, za objekte izgrađene posle 1974 godine biti i manji za stopu amortizacije, kažu u Gradskoj upravi.

O ovim predlozima odlučivaće odbornici Skupštine grada Bora na narednoj sednici.