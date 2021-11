Uhapšen zbog nasilničkog ponašanja

BOR – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru brzim i efikasnim radom, pronašli su i uhapsili I.S. (1980) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se tereti da je na ulici prišao tridesetdvogodišnjoj ženi i njenom nevenčanom suprugu i najpre udario nju u grudi, a zatim više puta udarao njenog nevenčanog supruga, koji je od siline udaraca pao na zemlju. Zatim je, kako se sumnja, nastavio da ga udara, da bi potom pobegao sa lica mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

