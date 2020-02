Pravilnik o prodaji prehrambenih proizvoda na „kućnom pragu“

SRBIJA – Svi mali proizvođači biljnih prehrambenih proizvoda od 1. marta će moći i na kućnom pragu da prodaju domaće specijalitete legalno. Način na koji će to moći da rade reguliše Pravilnik o uslovima higijene hrane, koji se odnosi na male subjekte u poslovanju hranom biljnog porekla. Gazdinstva koja se bave prodajom ajvara, pekmeza, sušenog voća ili sokova neće morati da ispunjavaju stroge uslove poslovanja, ali će biti u obavezi da se registruju kao preduzetnici i da plaćaju paušalni porez. Koliko će taj namet koštati zavisi od obima proizvodnje i mesta u kojem posluju, ali će morati da izdvoje minimum 10.000 dinara mesečno poreza i doprinosa.

Proizvođači će biti podeljeni u dve grupe. Na one koji imaju preradu na poljoprivrednom gazdinstvu i na one koji to rade u objektima malog kapaciteta.

Na „kućnom pragu“ će moći da se prodaju brašno, hleb, peciva, testenine, voćni sokovi, proizvodi od termički obrađenog voća i povrća, odnosno sušeno i kandirano voće, aromatično i začinsko bilje, konzervisano i marinirano povrće, marinirane i sušene pečurke, namazi biljnog porekla, obrađeni biljni proizvodi, pržene semenke, mleveni orasi, mak.