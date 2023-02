Pred domaćom publikom rukometašice i košarkaši

Predstojećeg vikenda od ekipa iz Bora koje se takmiče u ligaškim prvenstvima, pred domaćom publikom igraće rukometašice u subotu i košarkaši dan kasnije.

BOR – Rukometašice Bora sutra u 19 sati igraju prvu utakmicu prolećnog dela prvenstva pred domaćom publikom. One u 13 kolu Arkus super lige dočekuju SDP Radnički. Za obe ekipe bodovi su izuzetno značajni jer je Bor i zoni ispadanja, na deobi devetog i desetog mesta sa Kikindom, sa sedam osvojenih bodova, dok gosti imaju tri boda više i dele peto i šesto mesto. U prvom delu sezone Radnički je u Kragujevcu uspeo da pobedi Bor 30:28, u izjednačenoj utakmici gde je do prednosti stigao u poslednjim minutima utakmice. Borska ekipa ima priliku da im se revanšira u subotu, a dodatni podstrek je ujednačena borba većine ekipa u najjačem rangu takmičenja kod nas, gde svaki bod može da znači razliku između odlaska u Evropu i ispadanja iz lige, jer zbog reorganizacije takmičenja ove godine Arkus ligu napuštaju tri ekipe.

Dan kasnije košarkaši Bora dočekuju Junior iz Niša u pretposlednjem kolu Prve regionalne lige grupa istok. Bor je favorit u ovoj utakmici, ali ukoliko osvoji nove bodove, to neće uticati na plasman u plej ofu jer su gosti na sedmom mestu bez šansi da se plasiraju među prve četiri ekipe. Bor je na prvom mestu sa samo jednim porazom u dosadašnjem delu takmičenja i sigurni je učesnik plej of faze u kojoj će se sastati sa četiri prvoplasirane ekipe iz grupe istok A. U plej of fazu takmičenja prenose se samo bodovi iz međusobnih duela prve četiri ekipe iz grupe istok B.

Kuglaši borskog Bakra u 17 kolu Prve srpske lige u nedelju gostuju u Smederevu istoimenoj ekipi. Bakar je za sada jedina ekipa bez poraza od početka sezone i sa 30 bodova zauzima prvo mesto. Jedini konkurent za plasman u viši rang takmičenja je ekipa Kraljeva koja ima dva meča manje od Bakra i 24 osvojena boda, a ukoliko ne bude iznenađenja odluka o tome ko će se plasirati u viši rang najverovatnije će biti doneta u sledećem kolu koje se igra za dve nedelje, kada Bakar u svojoj kuglani dočekuje Kraljevo.