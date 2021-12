Predsednik Opštine Majdanpek podneo ostavku

MAJDANPEK – Predsednik Opštine Majdanpek, Dragan Popović podneo je ostavku na ovu funkciju, koju je, na konferenciji za novinare, obrazložio činjenicom da se na ovaj način stiču uslovi da se 3. aprila 2022. godine, pored republičkih i predsedničkih u Opštini Majdanpek organizuju i lokalni izbori, koji su bili predviĐeni za kraj avgusta.

„Time će u lokalnom budžetu biti ušteđena značajna sredstva od nekoliko miliona dinara, koja će biti preusmerena na realizaciju drugih aktivnosti od značaja za građane. U međuvremenu Opština će nastaviti da funkcioniše normalno. Do 30. januara ja ću obavljati svoje dužnosti, nakon čega će Vlada Republike Srbije imenovati privremeni organ koji će upravljati lokalnom samoupravom do izbora, odnosno do formiranja nove lokalne vlasti“, rekao je, između ostalog, Dragan Popović, predsednik Opštine u ostavci.

Na sličan čin, iz istih razloga, odlučilo se još dvadesetak predsednika opština širom Srbije, dodao je Popović, koji je ovom prilikom čestitao predstojeće novogodišnje praznike svim građanima opštine Majdanpek poželevši im, pre svega, dobro zdravlje.