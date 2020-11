Pregršt medalja za borske džudiste

BOR – Proteklog vikenda u Beogradu je održana Prva liga Srbije u džudou. Ovo je ekipno takmičenje na kome Džudo klub „Bor“ nije učestvovao nekoliko godina. Nastupilo je deset ekipa, od kojih je borska ekipa zauzela 7. mesto i time obezbedila opstanak u ovom ekipnom takmičenju.

Na prvenstvu Centralne Srbije u džudou za mlađe pionire, koje je održano u Brusu, Džudo klub „Bor“ je imao tri predstavnika. Strahinja Ristić je osvojio drugo mesto u kategoriji do 30kg, Stefan Petrovski drugo mesto u kategoriji do 46kg i Mihajlo Cvetanović treće mesto u kategoriji do 55kg. Ovim uspesima oni su se kvalifikovali na prvenstvo Srbije, koje će biti održano 21.novembra u Beogradu.

Na ovom takmičenju učestvovao je i Omladinski Džudo klub Bor sa troje takmičara. Zlatnu medalju osvojila je Kristina Blagojević, a srebrne medalje u svojim kategorijama osvojili su Nikola Aritonović i Matea Vlajić i time se takođe plasirali na Državno prvenstvo Srbije u Beogradu.