Prva pobeda rukometašica Bora u Super ligi, uspešni i fudbaleri

BOR – Rukometašice Bora pobedile su na svom terenu u šestom kolu Superlige Srbije ekipu Zaječara ubedljivo 33:21. Boranke su od početka utakmice bile bolja ekipa, pa su već na poluvremenu imale pet golova prednosti 16:11. Ova prednost se u drugom poluvremenu samo uvećavala tako da su rukometašice Bora do kraja utakmice stigle do 12 golova prednosti i ostvarile prvu pobedu u dosadašnjem delu Superlige. Najefikasnije u domaćoj ekipi bije su Jana Stanković i Jovana Nikolić sa po osam pogodaka, dok je u ekipi Zaječara najefikasnija bila Anja Belić sa čak 13 pogodaka. Uz još dva remija i jedan poraz i utakmicu manje Bor je sa četiri boda na deobi sedmog i osmog mesta sa Vrbasom. Na tabeli je prva Naisa sa svih šest pobeda, druga je Jagodina, a treće i četvrto mesto dele Radnički i Medicinar. Iza borske ekipe na dnu tabele su Vojvodina, Mladi Radnik, Mladost i Zaječar.

Košarkaši Bora poraženi su na gostovanju u Smederevskoj Palanci od Mladosti 108:102 u šestom kolu Druge lige Srbije. U regularnom delu, utakmica je završena nerešeno 94:94, a pobednik je dobijen tek nakon produžetaka. Borska ekipa bila je u završnici regularnog dela na korak do pobede. Tako su minut pre kraja imali tri poena prednosti, ali zbog nekoliko grešaka u odbrani nisu uspeli da je zadrže i Mladost je stigla do izjednačenje, na kraju posle produžetaka i do pobede. Bor je posle ovog kola sa šest poraza poslednji na tabeli Druge lige Srbije i najverovatnije će se naći u plej aut fazi takmičenja. Najefikasniji u borskom timu i na ovoj utakmici bio je Đorđe Rakočević sa 35 poena, a odličnu pariju pružio je i Bogdan Veličkovič koji je postigao 24 poena.

Košarkaši Rudara 1903 u Prvoj regionalnoj ligi u šestom kolu na svom terenu pobedili Moravu iz Vladičinog Hana 88:83. Rudar je posle ovog kola sa osam osvojenih bodova, na deobi od trećeg do petog mesta sa Moravom i Marinosom.

U fudbalskoj Zoni istok Bora 1919 je na gostovanju u Leskovu pobedio Polom 4:1, dok je Slatina u derbiju gornjeg dela tabele savladala Balkanski 6:2. S obzirom na to da je odluka o oduzimanju bodova pojedinim klubovima, među kojima je i Bor u vezi utakmica sedmog kola poništena raspored na tabeli je nešto drugačiji. Hajduk Veljko je prvi sa 32 boda, Tanasko Rajić drugi sa 30, a Balkanski i Bor dele treće i četvrto mesto sa po 25 bodova, dok je Slatina na petom mestu sa dva boda manje.

U Borskoj okružnoj zoni Brestovac je kao domaćin poražen od Zlota 4:3, Nemetali iz Donje Bele Reke su u Karbulovu bili bolji od Mladosti 2:1, Krivelj je na svom terenu podelio bodove sa Urovicom 1:1, dok je Šarbanovac poražen na gostovanju u Bukovču od BSK-a ubedljivo 6:0. Najbolje plasirana ekipa iz Bora sada je Zlot na drugom mestu sa 28 bodova, Brestovac je treći sa bodom manje, Šarbanovac je sedmi sa 19, a Nemetali osmi sa 18 bodova. Najlošije plasirana ekipa je Krivelj na deobi desetog i jedanaestog mesta sa 11 bodova.