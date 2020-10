Premijera filma “Romulijana i Magura, arheološke riznice isčezlog carstva”

ZAJEČAR – Film Romulijana i Magura, arheološke riznice isčezlog carstva je, prema rečima profesora doktora Miroslava Lazića rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva, ali i sticaja okolnosti koje se ne dešavaju često, bar ne ovde kod nas u Srbiji.

“Radi se zapravo o činjenici da smo nas troje, dr. Maja Živić – direktor Narodnog muzeja u Zaječaru, Milan Peca Nikolić – režiser iz Beograda i ja, koji sam se tako u svom radnom veku bavio arheologijom, sticajem srećnih okolnosti okupili oko jedne teme koja nas već duže vreme, sve zajedno, ali u nekom smislu i nezavisno okupira“.

O tome kako je nastao film govorio je i reditelj filma Milan Peca Nikolić.

“Naša osnovna ideja je bila zasnovana na nekoj potencijalnoj kondiciji zasnovana na tome šta mi to možemo da uradimo. Ono što smo prethodno uradili su bili polučasovni filmovi i ja sam otprilike procenjivao da mi u toj kategoriji možemo da savladamo projekat i krenuli smo sa tom idejom. Laza je naravno napravio osnovni kostur scenarija, ali on nije samo profesor i scenarista, on ume i da nacrta i da naslika i da fotografiše. Mnogo fotografija sa terena su Lazine fotografije, jer on je dokumentovao ceo proces istraživanja“.

Direktorka Narodnog muzeja u Zaječaru, dr. Maja Živić, istakla je da je posebna vrednost filma i živa reč neposrednih učesnika u istraživanju, a da je ovaj film od izuzetnog značaja za promovisanje Romulijane kod nas, ali i u svetu.

„Ovo je izuzetan poduhvat i nešto što daje neki dodatni sadržaj, zu mnoge druge stvari koje radimo u poslednje vreme upravo na promovisanju Gamzigrada koliko god da je on poznat i ovde i u svetu, zu neke dodatne sadržaje i proširenu stvarnost, ali to je zapravo jedna karika koja je nedostajala i koja je ispričana možda jedinim pravim načinom, a to je filmski jezik“.

Postoje dve verzije filma. Jedna je igrano dokumentarna, celovečernja, a druga je kao serijal, koji bi morao da se nađe na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. O kakvom filmu je reč, govori i podatak da su Italijani već iskazali želju da se film prevede na italijanski, kako bi bio predstavljen i u Italiji.