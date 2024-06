Prijem za državnog prvaka Teodora Luku Nikolića

Mladi borski džudista Teodor Luka Nikolić osvojio je nedavno zlatnu medalju na državnom prvenstvu u Beogradu i time potvrdio uspeh koji je osvajanjem prvog mesta ostvario i 2023. godine. Za njega i predstavnike Džudo kluba Bor organizovan je svečani prijem kod gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića.

BOR – U prostorijama Gradske uprave u Boru, organizovan je svečani prijem za trinaestogodišnjeg borskog džudistu Teodora Luku Nikolića, koji je pre desetak dana po drugi put postao prvak države u konkurenciji starijih dečaka do 14 godina u kategoriji do 50 kilograma. On je svoj prošlogodišnji uspeh ponovio posle četiri pobede na državnom takmičenju u Beogradu u Šumicama, na kome je učestvovalo više od 200 najboljih mladih džudista iz Srbije.

Kako je ovom prilikom naglasio gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, sa ovakvim talentovanim, upornim i posvećenim mladim takmičarima, budućnost sporta u Boru je sigurna.

Uz dvostruku titulu državnog prvaka, Teodor Luka Nikolić je do sada ostvario značajne rezultate i na međunarodnoj sceni, a za dve nedelje trebalo bi da predstavlja Srbiju na Evropskom kupu u Sloveniji.