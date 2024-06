U Boru održana audicija za festival „Srbija u ritmu Evrope“

Danas je u Muzičkoj školi u Boru održana audicija za učešće na najvećem dečijem festivalu na Balkanu, „Srbija u ritmu Evrope“. Deca i mladi imali su priliku da se predstave pesmom i plesom i kroz nekoliko krugova budu ocenjeni, kako bi najbolji predstavljao svoj grad na takmičenju sredinom oktobra u Kikindi.

BOR – Početkom maja Grad Bor je potpisao ugovor sa predstavnicima muzičkog festivala „Srbija u ritmu Evrope“ i time omogućio talentovanim mladim Boranima, uzrasta od 14 do 21 godine, da se prijave na audiciju za učešće na najvećem dečijem festivalu na Balkanu, takozvanoj maloj „Evroviziji“. Učesnici su imali tri nedelje da se pripreme za audiciju koja je održana u borskoj Muzičkoj školi.

„Grad je obezbedio sredstva za pobednike koji će u narednom periodu imati pripreme u Kikindi, a pobednici u Kikindi će ići u onu zemlju čiju pesmu budu predstavljali. Lepa je atmosfera, deca malo imaju tremu, ali to će ih uskoro proći, odlični su, a tu je žiri da to oceni do kraja“, kaže Ivan Vučković, zamenik predsednika Skupštine Grada Bora.

Borska deca su se i ranije dobro plasirala na muzičkim takmičenjima, neki su i danas uspešni na srpskoj muzičkoj sceni, a ovo je prvi put da Grad Bor učestvuje na dečijem festivalu „Ritam Evrope“.

„Ovo je projekat „Poklon Gradu svoj deci Bora“, a „Ritam Evrope“ je najveći dečiji muzički festival u Evropi i drago mi je što ćemo danas dobiti predstavnike Bora. Oni će za nekoliko sedmica krenuti na pripreme u Kikindu gde dolaze sva deca iz Srbije iz 25 gradova i opština, što je rekordan broj učesnika u ovoj sezoni „Ritma Evrope“. Zašto u Kikindi, zato što je Kikinda pobedila, tako da znate, ako Bor pobedi, dogodine se vidimo u Boru“, najavio je Milan Milinković, glavni koreograf festivala „Ritam Evrope“.

Festival „Ritam Evrope“ biće održan u oktobru u Kikindi, a pobednik dobija sedmodnevno putovanje u zemlju čiju je pesmu predstavljao, kao i čast da bude domaćin festivala naredne godine.