Priprema zimnice u punom jeku

BOR – Paprika, paradajz, kornišoni, plavi patlidžan, kupus… Povećana ponuda ovih namirnica na pijaci najbolji je pokazatelj da je došao period godine kada se priprema zimnica. Ajvar, ljutenica, kiseli krastavci, kiseli kupus, kao i džemovi i marmelade od raznog voća su sinonimi zimnice, ali i vesnik da dolazi period godine kada su trpeze bogatije. Na borskoj zelenoj pijaci ponuda namirnica potrebnih za pripremu hrane za duge zimske dane je lošija nego prethodnih godina, slažu se i kupci i prodavci. Već tradicionalno, većina prodavaca kaže da je prodaja slabija, a kupci da su cene visoke.

Primera radi, paprika, u zavisnosti od kvaliteta, košta od 80 do čak 150 dinara za kilogram, a popularna „ajvaruša“ se prodaje na kutiju, i cena varira u zavisnosti od toga da li se parazi na biranje ili ne. Paradajz se prodaje od 70 do 120 dinara za kilogram, dok za istu količinu krastavčića, ove sezone, treba izdvojiti od 50 do 100 dinara za najsitnije. Vreme za kišeljenje kupusa još nije došlo, a ova namirnica se na borskoj zelenoj pijaci prodaje za 50 dinara po kilogramu, a ponuda je slaba. I plavog patlidžana, koji je savršen dodatak u pripremi ajvara, takođe ima malo na tezgama i košta 100 dinara za kilogram. Kada je reč o ponudi voća, na tezgama su bile jabuke i breskve koje su se prodavale za 80 do 120 dinara po kilogramu. Sve u svemu, ponuda namirnica na borskoj Zelenoj pijaci nije kako smo navikli da bude na početku jeseni, ali je to svakako mesto u gradu gde se najčešće kupuju voće i povrće, posebno tokom vikenda.