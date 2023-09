Problem nedostatka lekara specijalista u majdanpečkoj bolnici

„Problem nedostatka lekara specijalista u majdanpečkoj Opštoj bolnici prisutan je dugi niz godina, a sada je kulminirao“, kaže doktor Marko Radulović, v.d. direktora ove zdravstvene ustanove, dodajući da je najteža situacija na Dečijem odeljenju gde više uopšte nema pedijatra, već se oni honorarno, uz pomoć lokalne samouprave, na po nedelju dana, angažuju iz drugih gradova.

MAJDANPEK – Problem nedostatka lekara specijalista u majdanpečkoj Opštoj bolnici prisutan je dugi niz godina, a sada je kulminirao.

„Najteža situacija je na Dečijem odeljenju gde više uopšte nema pedijatra, već se oni honorarno, uz pomoć lokalne samouprave, na po nedelju dana, angažuju iz drugih gradova. Ništa manji problem nije ni na Internom odeljenju gde bi uskoro mogao da ostane samo jedan lekar, a normativ je pet. Takođe, sličan problem sledi i na Odeljenju ginekologije, nakon što jedini lekar koji radi ode u penziju“, kaže dr Marko Radulović, v.d. direktora Opšte bolnice Majdanpek.

On dodaje da je jedan od razloga za ovakvu situaciju što se lekari, inače, retko odlučuju da posao započnu u manjim bolnicama i manjim gradovima, a drugi je taj što se nakon završene specijalizacije ne vraćaju u ustanovu koja im je to omogućila. Takođe, on smatra da bi država morala više da se angažuju po pitanju ovog problema, u smislu stimulisanja lekara za rad u manjim zdravstvenim ustanovama, s obzirom na to da je sličan problem i u drugim malim sredinama širom Srbije.