BOR – Gradski štab za vanredne situacije u Boru, na poslednjoj sednici, doneo je naredbu da svi maloprodajni objekti usklade svoje radno vreme prema merama koje je uslovila Vlada Republike Srbije. Od ponedeljka do četvrtka radno vreme radnji je od 7 do 17 časova, a u petak od 8 do 17 sati. Za građane starije od 65 godina, u petak prodavnice će biti otvorene od 4 do 7 sati.

