Promenjeno radno vreme trgovina u Boru

BOR – Pojačane mere vanrednog stanja koje je Republika Srbija uvela 17. marta, uslovile su i promenu rada maloprodajnih objekata u Boru i pošte.

Najveći lanci prodavnica skratili su radno vreme. Tako će „Lidl“, „Maksi“, „Idea“ i sve prodavnice „Tekijanke“ raditi do 18 sati. Nešto duže radno vreme imaće samo maloprodajni objekti „Lav“ koji će raditi do 19 sati i 30 minuta.

Skraćeno je i radno vreme prodavnica kozmetičke robe široke potrošnje i apoteka. Većina prodavnica radiće do 18 sati, kada radno vreme završavaju i apoteke.

U većini objekata istaknuto je obaveštenje kojim se kupci i pacijenti podsećaju da drže odstojanje jedni od drugih, a u nešto manjim objektima ograničen je broj osoba koje istovremeno mogu da uđu u njih.

Što se ugostiteljskih objekata tiče, u Hotelu Albo ne radi kuhinja i restoran, dok radnici dežuraju samo na recepciji. Kafići i restorani su i pre pojačanih mera imali mogućnost da rade samo do 20 sati, a ugostitelji su sada dodatno skratili radno vreme u zavisnosti od objekta do 16 ili 17 sati. Gradska pijaca radiće od 8 do 15 sati.

Pošte u Srbiji od 18. marta rade u promenjenom režimu. Radno vreme je od 10 do 17 sati, a subotom će raditi od 10 do 14 sati. U manjim poštama u kojima je rad bio organizovan u jednoj smeni, radno vreme se neće menjati, a to se odnosi na pošte u kojima je organizovan rad samo šalterske službe. U šalter salama ograničava se broj korisnika na broj aktivnih šaltera i apeluju da se drži odstojanje od najmanje jednog metra.

Hronični bolesnici ne moraju odlaziti u ambulantu Doma zdravlja, već terapiju mogu dobiti pozivom na telefonski broj Doma zdravlja, preko svog izabranog lekara koji će elektronski recept poslati u apoteku. Time će se omogućiti da se lekovi preuzmu direktno u apoteci ili, ukoliko su se pacijenti jave gradskom info centru, volonteri će im dostaviti iste u sklopu obavljanja dužnosti operativnog centra.