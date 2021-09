Promocija petojezične zbirke rudarske poezije „Stihovi Timočkih horizonata“

BOR – U borskoj Narodnoj biblioteci održana je promocija petojezične ilustrovane zbirke rudarske poezije „Stihovi Timočkih horizonata“. Pesme posvećene rudarima prevedene su sa srpskog na jezike kojim govore rudari u Timočkoj krajini i predstavlja jedinstveni spomenik kulture, dokaz tolerantnosti i multijezičnosti ove sredine, rekao je na promociji priređivač zbirke Miroslav Mika Piljušić, pesnik, prevodilac i književni kritičar.

„Zbirka je jedinstven evropski projekat, to je izuzetno vredan kulturni spomenik, da tako kažem, kulturni događaj, za grad Bor i za celu Timočku krajinu. Radi se o petojezičnoj zbirci rudarske poezije. Prema mojim saznanjima, ovo je prva zbirka isključivo rudarske poezije, a još na pet jezika, to sigurno nigde u Evropi nema. Zbirka je na srpskom, slovenačkom, engleskom, vlaškom i romskom jeziku, te se zahvaljujem mojim prijateljima i kolegama, koji su to preveli, kao i autorima pesama i izdavaču“, rekao je Miroslav Miha Piljušić, priređivač zbirke.

Prevod pesama na vlaški jezik radila je Svetomirka Žonjić, lektor i prevodilac a na romski Kadrija Šainović, romolog.

„Ova knjiga je doprinela, pre svega, da mnogojezičnost prikaže veličinu grada i da zajedništvo da svoju veličinu. Knjigu sam kompletno preveo na romski jezik i pokazao njegovo bogatstvo što je veoma važno, jer su mnoge reči danas na žalost zaboravljene. Raznolikost nije siromaštvo, raznolikost je lepota“, naglasio je Kadrija Šainović, romolog.

Zbirka je ilustrovana fotografijama rudarskih tema majstora fotografije Raše Milojevića. Na promociji su recitovani stihovi iz zbirke, a osim članova slovenačkih udruženja iz Bora i Zaječara, prisustvovali su i autori pesama. Izdavač petojezične ilustrovane zbirke rudarske poezije je Zavod za kulturu Vlaha Srbije.