Promovisana knjiga “Na vetrometini epidemije – dr Lazar Genčič“

ZAJEČAR – Doktor Lazar Genčić, poreklom Zaječarac, ceo život se borio sa epidemijama. Kao vojni lekar, donosio je neke veoma važne odluke u sred epidemije Kolere u Balkanskom ratu i epidemije Pegavog tifusa u vreme Prvog svetskog rata, a vek kasnije epidemija Korona virusa odložila je i promociju knjige o njemu. Jelica Ilić, autor knjige rekla je da nije ni slutila prošle godine kada je završila da će knjiga postati aktuelna zbog epidemije.

„Ni traga epidemiji na Balkanu nije bilo i prosto mi je bilo sve to strano dok sam pisala. Nekako, pisala sam o epidemijama kao istoričar sa nekom distancom, kao neko ko to posmatra posle 100 godina i realno sagledava i broj žrtava i kako se ko poneo, kako su se lekari ponašali, da li su ili nisu i zbog čega vakcinisali vojsku u to vreme. Da li treba probati, ili ne probati nedovoljno ispitanu vakcinu? Međutim kada se počelo ovo dešavati kod nas, perspektiva je bila drugačija i čak smo i promociju morali da otkažemo zbog vanrednog stanja“.

O knjizi i epidemiji na promociji je govorio i dr Petar Paunović, učitelj zdravlja, koji je knjigu ocenio kao naučno delo.

“Knjigu ocenjujem kao naučno delo, ali zapravo nešto drugo želim da kažem, a to je da je Jelica Ilić dala šansu da mi, među ličnostima poput političara, trgovaca, umetnika, pa čak i marginalnih ličnosti o kojima smo objavljivali i monografije imamo i jednog lekara sa naših podneblja u vreme kada se identitet ljudi gubi, da eto i mi Zaječarci možemo da se ponosimo i držimo do sebe kao Zaječarci zbog doktora Lazara Genčića i mislim da je to poseban doprinos ove knjige“, istakao je Paunović.

Knjiga o životu i radu slavnog ali zaboravljenog doktora Lazara Genčića je štampana u 300 primeraka, i može se kupiti u zaječarskoj biblioteci po ceni od 400 dinara.