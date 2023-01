Protest sindikata Ziđina pod parolom „Kinezi poštujte zakone Srbije i srpske radnike“

BOR – Više od hiljadu radnika kompanije Srbija Ziđin Koper okupilo se na sindikalnim protestima, koji su organizovani zbog jednostranog donošenja novog Pravilnika o radu u ovoj kompaniji koji značajno menja i umanjuje prava radnika.

Sindikati traže da do potpisivanja kolektivnog ugovora na snazi ostane stari Pravilnik o radu koji je važi od sredine 2021. godine. On garantuje sva prava radnicima koja su imali po prethodnom kolektivnom ugovoru koji istekao juna 2021. godine, od kada traju neuspešni pregovori reprezentativnih sindikata sa poslodavcem. Kako se čulo na skupu, sindikati su otvoreni za pregovore, ali oni do sada nisu dali nikakve rezultate. Zato se od nadležnih ministarstava zahteva se da posreduju u pregovorima i za to je dobijeno obećanje da će se to i desiti.

Protesti pod parolom „Kinezi poštujte zakone Srbije i srpske radnike“ počeli su ispred generalne direkcije kompanije Ziđin, a nastavljeni su protestnom šetnjom do topioničke kapije na kojoj je ova poruka i ostavljena. Istovremeno je protestni skup održan i u Majdanpeku.

Dalje aktivnosti sindikata zavisiće od razvoja događaja, jer za sada nije poznato da li će se i kada nastaviti pregovori sa menadžmentom kompanije Ziđin.