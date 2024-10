Prvi književni program „OK/no“ u borskoj biblioteci

Ljubitelji književnosti u Boru imali su priliku da, u okviru programa „OK/no“ upoznaju šest istaknutih književnica sa Balkana, razgovaraju o njihovom stvaralaštvu i na radionicama saznaju o procesu nastajanja književnog dela. Trodnevni program organizovan je u borskoj Narodnoj biblioteci.

BOR – Narodna biblioteka Bor tokom vikenda realizuje trodnevni program „OK/no: Pogled u regionalnu književnost“ na kome učestvuje šest književnica iz okruženja. Na otvaranju je borska književna publika imala priliku da čuje više o delima autorki koja su višestruko nagrađivana i prevedena na više svetskih jezika.

„Ovakav program organizovali smo prvi put. Predstavili smo književnice koje su dobijale značajne nagrade i prevođene su na sve veće jezike u Evropi, pa i one nešto manje, kao što je holandski. One pišu različite žanrove, od poezije, preko kratkih priča do romana, razlikuju se po stilu, ali su sve priznati autori. Oni koji bi želeli da se oprobaju u pisanju, bilo da se to odnosi na profesionalno stvaranje ili hobi, mogli su sa njima da razgovaraju i o tome što je specifičnost programa „OK/no“„, kaže Violeta Stojmenović, bibliotekarka Narodne biblioteke Bor.

U programu „OK/no“ predstavljene su književnice Lidija Dimkovska iz Makedonije, koja živi i radi u Ljubljani, Magdalena Blažević iz Mostara, Tanja Stupar Trifunović iz Zadra, Lejla Kalamujić iz Sarajeva i Olja Savičević Ivančević iz Splita i Mirjana Čanak iz Subotice. Cilj je da se, osim predstavljanja stvaralaštva ovih književnica, borskoj publici približi proces nastajanja književnog dela i da se podstaknu da se i sami oprobaju u pisanju.