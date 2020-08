Rad državnih službenika u Srbiji

Dara Gravara Stojanović je šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kao državni službenik radi 10 godina, a kao recept za dobre rezultate navodi – morate da volite ono što radite.

„Ako ja svaki dan dolazim na posao, a ne dolazi mi se na taj posao, mi taj sistem ne možemo da promenimo. To znači I da onaj državni službenik koji se vidi, koji je u direktnom udaru, odnosno, u direktnoj komunikaciji sa gradjanima mora potpuno da promeni svoju kulturu ponašanja I to je suštinska stvar na kojoj mora da se radi„, kaže Dara Gravara Stojanović.

Dok govori da veruje da uprava može da bude po meri svih gradjana, šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu put do dobre uprave vidi u digitalizaciji.

„Cilj nam je da papira više nema da jednostavno sve možemo elektronski da završavamo, I da će svaki gradjanin znati tu uslugu koja mu je potrebna da završi elektronski, to nam je cilj – nama je cilj tehnološki napredna država I digitalno pismena država. Daću vam primer ovog prostora u kome smo – ovo je prostor koji je takodje deo MDULS I u ovom prostoru se za manje od 3 godine obučilo 30.000 gradjana. Reći ću gradjana zato što su to I državni službenici i građani„, kaže Dara Gravara Stojanović.

Kao važan korak navodi usvajanje Zakona o elektronskoj upravi. Reč je o jednom od krovnih zakona tako da, kako objašnjava, sada svi ostali propisi moraju da budu uskladjeni sa njim.

„Prošlog meseca smo usvojili program razvoja elektronske uprave za naredne 3 godine koji takodje pokazuje, ne samo našim gradjanima nego I EU I svim članicama EU u kom pravcu mi hoćemo da idemo u narednom period. to je process koji mora da uključi sve, to vam je tim mi smo svi jedan tim, vlada RS je tim koji ima za cilj da pobedi ovu utakmicu“, kaže Dara Gravara Stojanović.

Za izazove sa kojima se svakodnevno susreće voli da kaže – to vam je kao utakmica.

„Ja se bavim i sportom, nacionalnim sportom, olimpijskim sportom, igram kao reprezentativac I svaki put kad dodjem na posao u svoju kancelariju, ja se osećam kao da oblačim dres I kao da svaki dan igram novu utakmicu za ovu državu„, kaže Dara Gravara Stojanović.

Kada ne nosi dres državnog službenika, nosi dres nacionalnog tima – zato smo se našli u beogradskom Hajd parku, gde karling reprezentacija Srbije ima svoje kondicione treninge.

“ Prepreke na koje nailazimo u državnoj upravi, kako i na utakmicama to su nama samo izazovi koje mi vrlo lako savladavamo. Ono što moram da kažem, s obzirom da Evropska unija pomaže, vrlo, vrlo pomaže u reformi javne uprave. Mi smo često pobeđivali na evropskim prvenstvima i pobeđivali smo sami. Šta to znači? To znači Evropska unija nam pomaže da razvijemo reformu, da je poboljšamo, ali mi to moramo sami. Za to nam treba volja, za to nam treba snaga, ali ja mislim da mi to imamo„, zaključuje Dara Gravara Stojanović.