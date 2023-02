Raspisani republički konkursi za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 20. februara 13 javnih poziva i konkursa u okviru realizacije programa mera aktivne politike zapošljavanja u Srbiji u 2023. godini. Najaktuelniji programi, koji ujedno imaju i najkraći rok za prijavljivanje su za javne radove i samozapošljavnje.

BOR – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 20. februara 13 javnih poziva i konkursa u okviru realizacije programa mera aktivne politike zapošljavanja u Srbiji u 2023. godini.

Najaktuelniji programi, koji ujedno imaju i najkraći rok za prijavljivanje su za javne radove i samozapošljavnje. Za organizovanje javnih radova poslodavci, u koje spadaju organi lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja građana, mogu da se prijave najkasnije do 27. marta. Naknada za nezaposlene je i ove godine 22 hiljade dinara, a javni radovi mogu da traju najduže četiri meseca. Konkurs za samozapošljavanje traje do 10. aprila, predviđena sredstva su od 300 do 330 hiljada dinara i namenjena su nezaposlenim licima koja žele da postanu preduzetnici.

Broj osoba u Boru koje su na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje je na kraju januara u odnosu na isti mesec 2022. godine 14 odsto manji i iznosi 2942, od kojih su 2053 žene.