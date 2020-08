Rekonstrukcija infrastrukture u Kladovu

KLADOVO – U poslednjih godinu dana Kladovo je umnogome promenilo svoj izgled. Uređeni su trgovi, trotoari, parkinzi. Rekonstruisane su pristupne saobraćajnice frekventnijim delovima Kladova, uređen plato na međunarodnom pristaništu.

Rekonstrukcijom trotoara u ulici 22. septembar i izgradnjom novih parking mesta, glavna kladovska ulica postaje bezbednija i funkcionalnija. Vrednost investicije iznosi šest miliona dinara, a investitor je opština Кladovo. Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić smatra da je osim bezbednosti investiranje u infrastrukturu važno i zbog razvoja turizma.

“Mi zaista verujemo u to da Kladovo može biti veoma bitna turistička destinacija u celoj Srbiji, zato kao lokalna samouprava i radimo sve ovo u Kladovu, ulažemo u javne površine, u trotoare, trgove, parking prostore, plate… Mi smo u prošloj godini završili glavni gradski trg, ceo trotoar sa parkinzima duž cele glavne ulice, i generalno to nije samo zbog estetskog i lepšeg izgleda grada. To je i zbog bezbednosti, kako za pešake, tako i za sve ostale učesnike u saobraćaju. Inače imamo veliki broj turista u Kladovu i želimo, kao lokalna samouprava da ih naredne godine bude još više”, kaže Nikolić.

Nakon rekonstrukcije Gradske zelene pijace i pristupne saobraćajnice, izgradnje pristupne saobraćajnice i platoa sa parking prostorom za potrebe pristaništa, izgradnje platoa sa autobuskim stajalištem kod Doma kulture i rekonstrukcijom platoa i trotoara ispred Doma omladine, nastavljeno je sa uređenjem javnih prostora i površina u Кladovu. Opština Кladovo je investirala i u radove na parternom uređenju dela parka ispred Crkve Svetog Đorđa u Кladovu, koji su u toku i čija je vrednost preko dva miliona dinara.