Povređen paraglajderista nije u životnoj opasnosti

BOR , BOLJEVAC – Paraglajderista B.Ž. (48), koji je u nedelju pao prilikom leta na Rtnju, nije životno ugrožen i oporavlja se na Klinici za intenzivnu negu Kliničkog centra u Nišu, rečeno je agenciji Beta u toj zdravstvenoj ustanovi.

Prema rečima nadležnih u toj ustanovi, za sada nije u planu hirurško zbrinjavanje povreda koje je B.Ž. zadobio prilikom pada.

Let B.Ž. paraglajderom u nedelju se iz nepoznatih razloga završio padom, a pripadnicima Gorske službe spasavanja bila su potrebna više od dva sata da ga sa nepristupačnog terena spuste do podnožja planine, gde ih je čekao helikopter Vojske Srbije koji je povređenog muškarca prebacio do aerodroma u Nišu, a potom vozilom Hitne pomoći do Kliničkog centra.

U akciji spasavanja učestvovalo je 14 pripadnika Gorske službe spasavanja iz Niša, Boljevca i Beograda.