Rekonstrukcija muzeja – kapitalna investicija Grada Bora

Za kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru, iz budžeta Grada opredeljeno je 30 miliona dinara za prvu i još toliko za drugu fazu. Kompletan projekat biće završen krajem 2025. godine, a Muzej će imati novu stalnu postavku i savremene multimedijalne uređaje.

BOR – Jedna od kapitalnih investicija Grada Bora u 2024. godini je kompletna rekonstrukcija Muzeja rudarstva i metalurgije. Radovi su obimni, podeljeni u nekoliko faza, pa je Muzej ovog leta bio zatvoren za posetioce.

„Zaposleni u muzeju potrudili su se da prilagode ovaj prostor koji je Grad Bor još 1984. godine opredelio za namenu muzeja, a do danas on je izgledao isto. Imajući u vidu nove trendove, zaposleni su našli prigodan projekat, i po tom osnovu su želeli da ovaj prostor tako izgleda. Sve to je podržao Grad Bor i ove godine opredelio sredstva za igradnju prve faze, rekonstrukcije i adaptacije ovog prostora, a naredne godine u drugoj fazi projekat će biti i završen“, kaže Boban Stojanović, pomoćnik gradonačelnika Bora.

Radovi u gornjoj galeriji muzeja su u završnoj fazi, do kraja nedelje trebalo bi da budu gotovi, a u prizemlju muzeja su u punom jeku.

„ Rade se građevinski, instalacioni radovi, klimatizacija i ventilacija i to je osnova za koju je Grad Bor opredelio u prvoj fazi 30 miliona dinara. Nakon druge faze, sledeće godine kada se instalira oprema, koja će koštati još 30 miliona dinara, Muzej će dobiti kompletno nov i savremen izgled, kao retko koji u Srbiji“, kaže Stojanović.

„Po završetku radova, postavljamo stalnu postavku „Rudarsko nasleđe Bora i okoline – ostavština za budućnost“. Počeće se od najstarijeg perioda, praistorije, pa na antiku, srednji vek, a zatim drugi deo ovog izložbenog prostora biće posvećen 20. veku, odnosno razvoju rudnika od 1902. godine, razvoju Grada Bora kroz istoriju, etnologiju i umetnost“, najavila je Dragana Ignjatović, direktorica Muzeja rudarstva i metalurgije Bor.

Kada muzej bude ponovo otvorio svoja vrata posetiocima, na raspolaganju će im biti multimedijalni uređaji i oprema, poput virtuelnih naočara ili virtuelnog ogledala.