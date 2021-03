Rezidba, prihrana i prskanje

BORSKI OKRUG – Na području borskog okruga počeo je razvoj vegetacije. To je najprimetnije kod koštunjavog voća, posebno kod kajsije koja je prva procvetala. Kod ranijih sorti prolećni mrazevi su je delimično oštetili. Prema prvim procenama agronoma oštećenja na ranocvetajućim vrstama kajsije su od 30 do čak 40 odsto u zavisnosti od područja.

Kod ostalih koštičavih vrsta voća cvetanje još nije krenulo, za razliku od vegetacije.

Preporuka je da se rezidba koštunjavog voća privede kraju, a da bi za desetak do petnaestak dana trebalo početi rezidbu jabučastih vrsta.

Agronomi savetuju voćare da u narednom periodu obave i prihranu kultura i to u dva navrata u zavisnosti od zasada i vrste i to mineralnim đubrivom KAN, u proseku od 100 do 200 kg po hektaru. Prvo prihranjivanje bi trebalo obaviti u aprilu.

Uz prihranu voćaka neophodno je obaviti i njihovo prolećno tretiranje adekvatnim preparatima u skladu sa biljnom vrstom i fazom vegetacije.

U toku je i rezidba vinove loze koju bi trebalo okončati do faze aktivacije biljnih sokova.

Inače, na području borskog okruga od 1.650 hektara voćnjaka oko 700 hektara zauzima šljiva. U borskim vinogradima na 1.200 hektara preovlađuju vinske sorte.