BOR, KRUŠEVAC – U Kruševcu je juče održano prvenstvo centralne Srbije u disciplini K1. Predstavnici borskog Kik-boks kluba okitili su se srebrnim i zlatnim medaljama.

Uroš Krstić osvojio je srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji do 67 kg, Mihajlo Petković je takođe doneo srebro u juniorskoj konkurenciji do 91 kg, a zlatnom medaljom okitio se Damir Sejdija u juniorskoj konkurenciji do 60 kg.