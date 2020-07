Rukometašice Bora naredne sezone u Super A ligi

BOR – Rukometašice Bora naredne sezone ponovo će se takmičiti u najjačem rangu u Srbiji, u Super A ligi. One su u trenutku kada je, zbog vanrednog stanja, prekinuto prvenstvo Super B lige bile na drugom mestu i bilo je pitanje da li će se igrati plej of za ulazak u viši rang takmičenja. To se ipak neće desiti, s obzirom na to da je doneta odluka o proširenju Super lige, u kojoj će se naredne sezone takmičiti 12 ekipa, dve više nego do sada. Takođe, na kraju sezone neće se igrati plej of i plej aut, već će se računati samo rezultati postignuti tokom sezone.

Borska ekipa igraće u nešto izmenjenom sastavu s obzirom na to da je tim napustila golman i kapiten Milica Mitić, koja karijeru nastavlja u niškoj Naisi, Nina Milovanović, koja je prešla u Osjek i Ema Veljković. Novi golman je Ivana Korać iz Smedereva, a dodatno pojačanje je i Jovana Sofovska iz Makedonije. Sve ostale rukometašice potpisale su ugovor na najmanje dve godine, tako da će od naredne sezone Bor imati potpuno stabilnu ekipu, kaže trener ovog kluba Zoran Barbulović.