Počela rekonstrukcija mosta u selu Vratarnica kod Zaječara

ZAJEČAR – Most u selu Vratarnica meštani već godinama ne koriste kada traktorima odlaze na njive, nisu prolazili ni kamioni, samo pešaci i lakša vozila. Koristili su zaobilazne puteve, jer je postojala mogućnost da se pod teretom most uruši. Novi most meštani su sa radošću dočekali.

„Veoma je važan most jer povezuje dva dela sela i više nećemo morati da idemo okolo. Kažu da će novim mostom moći da prolaze i veliki kamioni i da će biti i trotoar za pešake. Veoma smo zadovoljni što će biti urađen“, kažu meštani Vratarnice.

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić istakao je prilikom obilaska radova da će most rekonstrukcijom dobiti potpuno novi izgled i da se na ovaj posao čekalo decenijama.

„Posao je dobio konzorcijum dve firme, a vrednost radova je oko 5.200 hiljada dinara sa PDV-om. Most će biti i proširen i imaće i dve pešačke staze, tako da će to zapravo biti jedan potpuno novi most.“

Gradonačelnik je dodao i da će se u Vratarnici raditi i presvlačenje ulica grebanim asvaltom i emulzijom koji će se dobiti rekonstrukcijom puta Vratarnica – Knjaževac, ali i najavio nastavak uređenja seoskog groblja koje je prekinuto zbog vremenskih uslova.