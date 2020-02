Rukometašice Bora u četvrtfinalu Kupa Srbije

BOR – Rukometašice Bora pobedile su na svom terenu ekipu Vojvodine iz Novog Sada 22:21 u osmini finala Kupa Srbije i plasirale se u četvrtfinale.

Plasman među osam najboljih ekipa u Srbiji je ujedno i najveći uspeh u kup takmičenju u istoriji borskog kluba.

Tokom cele utakmice vodila se ravnopravna borba. Boranke su najviše problema imale u prvih 15 minuta utakmice, pa su gošće iz Novog Sada u jednom trenutku imale tri gola prednosti, 5:2. Do kraja prvog poluvremena, zahvaljujući odličnoj odbrani i boljem napadu, rukometašice Bora uspele su potpuno da preokrenu rezultat i na poluvreme su otišle sa golom prednosti 9:8. Ovu razliku uspele su da sačuvaju do kraja utakmice i da u neizvesnoj završnici, stignu do pobede.

Za igrača utakmice proglašena je Milica Mitić, kapiten i golman borske ekipe. Najefikasnije u domaćem timu bile su Nina Milovanović i Isidora Sujić sa po pet pogodaka, koliko je postigla i najefikasnija rukometašica i kapiten Vojvodine Marija Dmitrović.

Ko će biti protivnik borskoj ekipi u četvrtfinalu, u utakmici koja će se takođe igrati u Boru, znaće se posle žrebanja 21. februara.