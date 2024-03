Jedan od najuspešnijih borskih kik boks takmičara i trenera, Siniša Vladimirović preuzeo je mesto saveznog selektora reprezentacije Srbije u ovom sportu. Ove godine on će voditi reprezentaciju na evropsko i svetsko prvenstvo.

BOR – Novi savezni selektor kik boks reprezentacije Srbije je Boranin Siniša Vladimirović, odlučio je Upravni odbor Kik boks saveza Srbije. U narednom periodu on će biti zadužen za rad svih selekcija Srbije uz tim trenera koji bude odabrao.

Vladimirović je u svojoj karijeri veoma uspešno nastupao za Srbiju, a proteklih deset godina bio je trener različitih kategorija u reprezentaciji. Uz to takmičari Kik boks kluba Bor poslednjih godina postižu odlične rezultate na evropskim i svetskim prvenstvima.

„Do sada mi je obaveza bila samo da radim sa takmičarima, da ih fizički i psihički spremim za borbu i da budem pored njih u ringu. Sada su obaveze mnogo veće jer mi je zadatak da brinem o svim selekcijama i muškim i ženskim od najmlađih do seniora, ko će nastupati u kojoj kategoriji i da izaberem tim stručnjaka koji će raditi sa njima. To je velika odgovornost, ali je svakako i velika nagrada za trud koji sam do sada uložio u kik boksu. U ovom sportu sam proveo mnogo godina, napravio dugu takmičarski karijeru i dobre rezultate, kao takmičar i kasnije kao trener. Time sam dobio poverenje i ovo je bio logičan nastavak karijere. Ove godine će u Budimpešti biti održano svetsko prvenstvo za juniore, u novembru će biti seniorsko prvenstvo Evrope u Atini. U obe selekcije biće velika konkurencija, posebno ako se zna da nas sledeće godine očekuju i Svetske borilačke igre u Kini. Sve će zavisiti od forme naših takmičara i od onoga što budu pokazali u ringu“, kaže Siniša Vladimirović, savezni selektor kik boks reprezentacije Srbije

Planira se i organizovanje mini kampova i reprezentativnih okupljanja na periodičnoj osnovi, s ciljem intenzivnih treninga i praćenja forme takmičara. Imenovanje na mesto saveznog selektora je još jedno priznanje Vladimiroviću za sve što je do sada uradio u svetu kik boksa.