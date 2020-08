Škole spremne za početak nastave

BOR – Za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji, sutra počinje redovna nastava. U borskim osnovnim školama danas se organizuju sastanci sa roditeljima đaka prvaka, kako bi se upoznali sa učiteljima, pojasnio način na koji će đaci ići u školu i preuzeli besplatni udžbenici za prvake. Oko četiri stotine đaka koji prvi put sedaju u školske klupe, biće podeljeni u grupe od po najviše 15 učenika. Isto važi i za ostale učenike osnovnih škola koji su se odlučili da redovno pohađaju nastavu. Učenici od prvog do četvrtog razreda podeljeni u grupe ići će tokom prepodneva u dva termina od osam i 11 sati. Od petog do osmog ići će u školu kombinovano ponedeljkom, sredom i petkom jedne nedelje, utorkom i četvrtkom druge, a ostalim danima pratiće on lajn nastavu.

Dan pre zvaničnog početka školske godine, u većini srednjih škola u Boru, za sve razrede organizovani su kratki časovi, kako bi se završio upis, učenici se upoznali sa pravilima i dobili e-mail adrese. Za njih sutra počinje redovna nastava. Njih 90 odsto koji su se opredelili za kombinovanu nastavu ići će u škole nedelju dana, a naredne nedelje će nastavu pratiti on lajn od kuće.