Slab odziv za vakcinaciju dece i nakon upućenih poziva

Osim velikog kašlja koji je u Boru registrovan posle gotovo četiri decenije, u Srbiji je zabeležen i prvi slučaj malih boginja, još jedne iskorenjene bolesti za koju je preventiva takođe redovna imunizacija, i to MMR vakcinom. Iz dečjeg dispanzera u Boru upućeno je blizu 50 poziva za vakcinaciju dece, ali je odziv za sada jako slab.

BOR – Po preporuci Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“ u Dečijem dispanzeru Doma zdravlja u Boru sprovedena je vanredna revizija kartoteke kako bi se utvrdio broj dece koja nisu u potpunosti vakcinisana i uputili pozivi roditeljima. Nakon dve nedelje, situacija i dalje nije povoljna, jer se veoma mali broj roditelja odazvao pozivu za vakcinaciju deteta.

„Od tog dopisa Ministarstva zdravlja mi smo do sada poslali 84 poziva, uputili na adrese roditelja čija deca nisu kompletno vakcinisana. Do sada smo prošli „neslavno“, odazvalo nam se samo 12 deteta. Ovu vanrednu vakcinaciju sprovodimo do 14. februara, tako da se nadamo da će narednih dana biti veći odziv dece. Do sada smo napisali jednu prijavu, što je naša obaveza u slučajevima kada roditelji odbiju vakcinaciju deteta uprkos savetu lekara. Takvu izjavu uz potpis roditelja u obavezi smo da prosledimo sanitarnoj inspekciji. Prijave se pišu i kada se roditelji ne odazovu na tri uzastopna poziva za vakcinaciju deteta“, kaže dr Nataša Pelić, pedijatar u borskom Domu zdravlja.

Zato lekari apeluju na roditelje da decu vakcinišu redovno, jer se jedino tako razvija jaka imunološka barijera.