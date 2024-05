Srbija Ziđin Koper: Floteri u Velikom Krivelju na ekonomičan i praktičan način rešili gorući problem

Saša Milić, zamenik rukovodioca u novoj kriveljskoj flotaciji: „Ranije, dok je skladište za rudu bilo otvoreno, prašinu je podizao i najmanji povetarac. Danas je uticaj prašine sveden maltene na nulu, a to sa aspekta zaštite životne sredine i zdravlja zaposlenih mnogo znači. Prašine više nema ni u radionici sekundarnog drobljenja, jer je u poslednje dve godine tamo instalirano 95 otprašivača“.

BOR, FLOTACIJA KRIVELJ – Ne, to pred vratima nove kriveljske flotacije u sastavu Srbija Ziđin Koper nije sportska balon hala, mada liči. Ogromni balon od PVC platna pokriva rudu koja je na putu od kriveljskog kopa do novog PMS pogona prošla prvi stepen drobljenja. Dakle, reč je o skladištu rude koja čeka da bude samlevena i prerađena u koncentrat. Do balon hale, koja se nalazi na istom mestu gde je ranije bio otvoreni sklad, ruda putuje dvema trakama koje se završavaju na „mostu“. Odatle pada na deponiju, ali pritom ne stvara oblake prašine kao nekada, jer je od oktobra prošle godine skladišni prostor kompletno pokriven. Balon hala prostire se na 5.125 kvadratnih metara.

Foto: M. Stojčev/Srbija Ziđin Koper

„Balon hala je ekonomično i vrlo praktično rešenje za problem koji smo imali sa prašinom. Ranije, dok je skladište bilo otvoreno, prašinu je podizao i najmanji povetarac. Danas je uticaj prašine sveden maltene na nulu, a to sa aspekta zaštite životne sredine i zdravlja zaposlenih mnogo znači“, kaže zamenik rukovodioca u novoj kriveljskoj flotaciji Saša Milić.

Saša Milić, zamenik rukovodioca u novoj kriveljskoj flotaciji

Prašine više nema ni u radionici sekundarnog drobljenja, koja se nalazi u komšiluku skladišne balon hale. Tamo je u poslednje dve godine instalirano 95 otprašivača i to 35 u zgradi drobljenja, 58 u zgradi sejanja i dva iznad presipnih mesta kod transportnih traka.

Foto: M. Stojčev/Srbija Ziđin Koper