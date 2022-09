Srbija Ziđin Koper pomaže grejnu sezonu u Boru

BOR – Srbija Ziđin Koper i borska „Toplana“ potpisale su ugovor o ustupanju opreme i postrojenja u staroj Energani ovom javnom-komunalnom preduzeću zbog predstojeće grejne sezone koja bi, da nema ovog gesta dobre volje, bila pod znakom pitanja zbog vode. Srbija Ziđin Koper će bez ikakve nadoknade gradskoj „Toplani“ dati na korišćenje objekte za dekarbonizaciju i demineralizaciju vode sa pratećom opremom, toplotno-izmenjivačke stanice i kotlove, kotlarnicu, mašinsku halu i deo prostora za deponovanje energenata.

„Pošto Ziđin gradi novu Energanu, stara je posle tačno 90 godina rada zaustavljena 14. avgusta i trebalo je da bude porušena. Međutim, kako je proces proizvodnje energije u gradskoj „Toplani“ vezan za stari pogon TIR-a, odakle joj dolazi pripremljena omekšana voda za kotlove, a bez toga „Toplana“ u Boru ne može da funkcioniše, menadžment kompanije doneo je odluku da ovom javnom komunalnom preduzeću stavi na raspolaganje postrojenja i opremu iz svog starog pogona. Osim proizvodnog dela za jezersku vodu kojom se snabdevaju potrošači u TIR-u i u ostalim pogonima Ziđina, sve ostalo u staroj Energani moglo je da se poruši, ali zbog „Toplane“, kojoj ustupamo deo proizvodnog procesa neće biti tako“, kaže zamenik upravnika Energane Miljan Janković.

On pojašnjava da su dekarbonizovana i demineralizovana voda, koju Energana proizvodi od jezerske vode, bitne stavke za grejanje grada, odnosno za napajanje kotlova u „Toplani“ i samog sistema daljinskog grejanja.

„Pored linije za vodu, „Toplani“ dajemo parne kotlove 5 i 7, koji su instalisane snage 11,98 i 36,64 megavata, zatim deo lagera za deponovanje uglja, a ustupamo joj na korišćenje i toplotno-izmenjivačke stanice 1 i 2 da bi u slučaju ispada njenih kotlova mogla da greje donji deo grada i stari centar, odnosno celu Kriveljsku magistralu. Rad samo jednog od dva kotla u Energani rasteretio bi kotlove „Toplane“ za četvrtinu, a time bi i kvalitet grejanja u gradu bio mnogo bolji. Sve im ustupamo na korišćenje do kraja grejne sezone, a do tada bi trebalo da se pronađe rešenje kako će to funkcionisati u budućnosti, pošto je činjenica da „Toplana“ ne može da radi bez dela stare Energane“, dodaje Janković.

U ustupljenom delu starog TIR-ovog pogona radiće zaposleni u „Toplani“, a radnici Energane će ih obučiti kako da rukuju tamošnjim kompanijskim agregatima. Dogovoreno je i to da ovo javno komunalno preduzeće u predstojećoj grejnoj sezoni snabdeva toplotnom energijom Borsku flotaciju i Laboratoriju Instituta za rudarstvo i metalurgiju koja se nalazi u krugu Ziđina.