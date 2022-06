SSP o nacrtu rebalansa budžeta u Boru

BOR – Članovi Gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Boru održali su, povodom predloga prvog rebalansa gradskog budžeta u 2022, konferenciju za novinare, na kojoj su izneli deo predloga, koji bi, po njihovom mišljenju, trebalo da uđu u lokalni budžet u Boru, s obzirom na to da zbog značajnog povećanja budžeta mogućnosti postoje.

„Kao prvo tražićemo još jednu ekipu hitne pomoći, jer je to prioritet svih prioriteta u gradu. To znači da bi grad iz budžeta trebalo da izdvoji sredstva da plati najmanje još jednog lekara i jednu medicinsku sestru. Druga, takođe veoma značajna stvar je obezbeđivanje besplatnih udžbenika i za učenike srednjih škola i besplatnog obroka za sve borske osnovce, jer Grad Bor to može da uradi, a borskim porodicama bi to mnogo značilo. Neophodno je i u obdaništima obezbediti pomoć logopeda i defektologa. S obzirom da u svim obdaništima radi samo jedan logoped, moguće je da se defektolozi i logopedi iz škole „Vidovdan“ usmere ne pomoć obdaništima“, rekla je Irena Živković, predsednik Gradskog odbora SSP u Boru.

Javna rasprava o predlogu rebalansa gradskog budžeta počela je 31. maja, a završava se 14. juna.