Stroži uslovi za odlazak u penziju

BOR,SRBIJA- Ove godine žene u starosnu penziju mogu sa 63 godine i četiri meseca života, umesto 63 godine i dva meseca, koliko je bilo potrebno za penzionisanje u 2021. Sa druge strane, muškarci u starosnu penziju idu po starom – sa 65 godina života. Žene i muškarci, kao i do sada, moraju da imaju najmanje15 godina staža upisanog u radnu knjižicu.

Kako su nas obavestili u borskoj filijali PIO fonda, od 1. januara, za oba pola, menjaju se granica i uslovi za odlazak u prevremenu penziju. Muškarci su prošle godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina. Ove godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života. Što se tiče prevremene penzije za žene, uslov za njih lani je bio 58 godina i četiri meseca života, ali i da imaju minimum 39 godina i četiri meseca staža. Za ovu godinu je to 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Na žalost, odlazak u prevremenu penziju umanjuje primanja. Penzija će biti manja za 0,34 odsto za svaki mesec prevremenog penzionisanja, a najviše za 20,5 odsto od ukupne penzije. Zajedno za oba pola jeste da mogu redovno da se penzionišu kada napune 45 godina staže bez obzira na starost.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, godinu dana i deset meseci duže nego danas.