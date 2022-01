Korona „desetkovala“ zdravstvene radnike u borskom Domu zdravlja

BOR – U Domu zdravlja u Boru 26 zdravstvenih radnika je pozitivno na korona virus. U svakoj službi nedostaju dva do tri lekara. Najugroženija je Pedijatrija gde od 5 specijalista rade samo dva u obe smene. Iz tog razloga Služba za preglede predškolske dece i Zdravstveno savetovalište rade skraćeno, radnim danima od 9 do 17, vikendom od 7 do 15 sati. Od 9 do 17 časova, sada rade Punkt za imunizaciju u Klubu sa stara lica i Kovid ambulanta za kontrolne preglede u Domu zdravlja, dok Kovid ambulanta „Rudar“ radi svakodnevno od 7 do 22 sata. Generalno organizacija rada u ovoj ustanovi se prilagođava epidemiološkoj situaciji, koja je neizvesna i nepovoljna, ali sve zdravstvene službe, za sada funkcionišu, tvrde nadležni.

U kovid ambulantama se, poslednjih dana beleži i više od 230 pregleda dnevno, a sve je više i testiranih osoba. Za sada je praktično svaki drugi pacijent koji je pregledan u kovid ambulanti oboleo od korone. Novooboleli su uglavnom mlađe osobe, koje su se zarazile u porodičnim kontaktima i imaju blažu kliničku sliku. Simptomi bolesti traju uglavnom od 5 do 10 dana.