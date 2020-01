Sunčano u Timočkoj krajini

BOR – U Srbiji u ponedeljak u toku jutra slab do umeren mraz, a u većini predela i magla. Tokom dana oblačno, tmurno i hladno, ponegde i uz zadražavanje magle tokom celog dana. U Timočkoj Krajini sunčani intervali. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 0, maksimalna dnevna od 0 do 4 stepena.

U Boru u ponedeljak prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna 3 stepena.

U utorak pretežno sunčano.