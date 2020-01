Na istoku Srbije maglovito

BOR – U Srbiji u nedelju oblačno, tmurno i hladno, ponegde uz provejavanje slabog snega, uglavnom u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima Srbije. Vetar u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od -5 do -1 , maksimalna dnevna od 0 do 3 stepena. Na istoku Srbije biće maglovito, maksimalna temperatura od -2 do 0 stepeni.

U Boru u nedelju oblačno i suvo. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura -4 , maksimalna dnevna -2 stepena.

U ponedeljak magla. Tiho i bez vetra. Maksimalna dnevna temperatura 3 stepena.