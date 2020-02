Sutra oblačno i kišovito

U većem delu Srbije u četvrtak oblačno i hladnije sa kišom, u brdsko-planiinskim predelima sa susnežicom i snegom, a ujutru i u nižim predelima na jugu i zapadu. Već tokom jutra na severozapadu, sredinom dana u centralnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 0 do 6°C, nmaksimalna dnevna od 4°C na jugu do 13°C na istoku Srbije.

U Boru u četvrtak oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 11° C. U petak i subotu pretežno sunčano.