SRBIJA – Kalendarska jesen na severnoj Zemljinoj polulopti počinje u subotu, 23. septembra u 8 sati i 50 minuta i trajaće do 22. decembra do 4.27h, kada počinje zima. Tog dana obdanica i noć su jednaki i traju po 12 sati, i to je jesenja ravnodnevnica. Jesen će trajati 89 dana 20 sati i 37 minuta.

Podsećamo, zimsko računanje vremena, pomeranjem kazaljke na časovniku za jedan sat unazad, važi od 29. oktobra do 31. marta 2024.