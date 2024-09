BOR – Za učenike osnovnih i srednjih škola sutra počinje nova školska godina.

Učenici svih razreda osnovnih škola u Boru i ove godine dobijaju besplatne udžbenike.

Za učenike od prvog do četvrtog razreda sredstva za nabavku knjiga obezbeđena su iz gradskog budžeta, dok je kompanija Srbija Ziđin Majning obezbedila donaciju sredstava za nabavku udžbenika za one koji pohađaju nastavu od petog do osmog razreda.

U školske klupe ove godine će u Boru prvi put sesti oko 400 đaka prvaka, koji će uz udžbenike od Grada Bora dobiti i školski pribor, a od kompanije Ziđin Majning školske rančeve.