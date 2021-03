Sutra počinje proleće

SRBIJA – Proleće na severnoj Zemljinoj polulopti počinje u subotu, 20. marta u 10 časova i 37 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“. U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen. I sledećih pet godina proleće će nam dolaziti 20. marta, ali će trajati do 20. ili 21. juna. Ove godine, proleće traje do 21. juna do pet časova i 32 minuta, tj. 92 dana, 17 sati i 54 minuta.

Na dan početka proleća obdanica će trajati 12 sati i 10 minuta, a noć 11 časova i 50 minuta.

Pored svih ranijih najava, u noći između subote i nedelje, 28. marta, počinje letnje računanje vremena pomeranjem za jedan čas unapred – sa 2h na 3 časa.