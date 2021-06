BOR – Tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Bora biće sproveden od 3. do 6.juna, od 9 do 18 sati, ako vremenski uslovi dozvole. U suprotnom, tretman će biti odložen za sedam dana, od 10 do 13. juna.

Tretman suzbijanja larvi komaraca obavlja se sa zemlje, na svim otvorenim vodenim površinama na teritoriji grada, a preparat kojim će se vršiti tretman potpuno je bezopasan po zdravlje ljudi i životinja, obaveštavaju iz službe za informisanje grada Bora.